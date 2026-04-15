В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск и Елабугу. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане спустя четыре часа сняли угрозу атаки беспилотников

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга отменена», — говорится в сообщении.

Угрозу объявили в 06:23. Режим беспилотной опасности сохраняется.

Анна Кайдалова