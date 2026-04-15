Часть многоквартирных домов Новороссийска останется без горячей воды с 22 апреля
С 22 апреля по 5 мая в двух котельных Новороссийска будут проводиться плановые ремонтные мероприятия, в связи с чем абонентам приостановят подачу горячей воды. Об этом уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».
Плановые работы по подготовке к следующему отопительному сезону будут осуществляться в котельных по улице Свободы, 1 в Цемдолине и на улице Набережная им. адм. Серебрякова, 35 в центре Новороссийска. Без горячего водоснабжения на две недели останутся следующие адреса:
- ул. Видова, 153, 157, 163А, 163Б, 165, 167, 167Б, 169, 171, 173, 177, 179/108, 196, 196А
- ул. Свободы, 30А
- пер. Восточный, 16
- ул. Солнечная, 2 (корпуса 1-4)
- ул. Свердлова, 16, 16Б, 18А
- ул. Исаева, 4, 6
- ул. Суворовская, 2Б