В Ленобласти упростили получение льгот на электроэнергию

В Ленинградской области упростили процедуру получения льгот на оплату электроэнергии. Теперь при рассмотрении заявлений не будут учитывать задолженность, возникшую в текущем году.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, соответствующие изменения закреплены постановлением регионального правительства. По новым правилам льготный тариф распространяется сразу на два диапазона потребления: от 0 до 1500 кВт и от 1500 до 4500 кВт.

Право на получение льготы имеют собственники жилья, которые проживают в регионе не менее одного года, а также товарищества собственников жилья, управляющие компании и садоводческие некоммерческие товарищества.

Кроме того, уточняется, что при определении права на льготу не будет учитываться задолженность, возникшая после 1 января 2026 года. В документе также конкретизировано, что именно относится к понятию «домовладение».

Матвей Николаев