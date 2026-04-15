В порту Новороссийска будут слышны стрельбы

В акватории порта Новороссийска пройдут учебные стрельбы днем 15 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрельб в период с 11:00 до 13:00. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров.

В администрации Новороссийска напомнили, что во время проведения учебных стрельб в порту запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Запрет также распространяется на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко

