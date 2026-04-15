В Коми назначили министра экономического развития и промышленности

Глава Республики Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о назначении Алексея Просужих на должность министра экономического развития и промышленности региона, пишет «Комсомольская правда».

С конца января 2026 года господин Просужих руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. В его профессиональном активе — руководство финансовым и административно-хозяйственным блоком Ухтинского государственного технического университета в должности проректора, а также управление Национальной библиотекой республики. Пост заместителя председателя правительства Коми Алексей Просужих оставил в 2023 году.

Новое назначение завершает процесс формирования обновленной структуры органов исполнительной власти республики, запущенный в конце 2025 года.

Кирилл Конторщиков