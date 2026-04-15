На Ставрополье 79-летний водитель пострадал в ДТП

В Георгиевском округе 79-летний водитель пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Происшествие случилось накануне, 14 апреля, «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». Предварительно, водитель легкового автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Георгиевска, выехал на встречную полосу через двойную сплошную. При завершении обгона легковой автомобиль создал помеху для движения грузовику КамАЗ под управлением 30-летнего водителя. В результате столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево.

Водителя автомобиля Volvo, жителя Минераловодского округа, с множественными травмами госпитализировали в больницу Георгиевска. Водитель грузовика не пострадал.

