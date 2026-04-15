В Челябинской области ущерб от коррупции за 2026 год составил 160 млн рублей

За первый квартал 2026 года в Челябинской области полиция выявила 250 коррупционных преступлений. Ущерб от них составил 160 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

Правоохранители уже смогли вернуть 150 млн руб. В суды направлены уголовные дела в отношении 56 человек, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Чаще всего подобные правонарушения выявляют в сферах государственного и муниципального управления, закупок, здравоохранения и образования.

За предыдущий год полиция установила почти 600 коррупционных преступлений с ущербом на сумму свыше 150 млн руб. Обвиняемыми по уголовным делам стали 224 человек.

Ольга Воробьева