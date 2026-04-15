В Югре потушили первые природные пожары

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) потушили первые в этом году ландшафтные пожары, передает департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Первое возгорание возникло 14 апреля в пойме реки Конда. Площадь пожара составила 16 га, ликвидацией занимались восемь работников Урайского авиаотделения авиалесоохраны Югры и три единицы техники. В тот же день также было выявлено возгорание в районе озера, площадь при обнаружении составила 1 га. В тушении были задействованы пять работников Луговского авиаотделения и одна единица техники.

По предварительным данным, оба возгорания возникли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности.

В рамках подготовки к началу пожароопасного сезона 24 апреля в Нефтеюганске пройдут межведомственные окружные итоговые практические учения по тактике и технике тушения природных пожаров. Департамент лесного хозяйства Уральского федерального округа (УрФО) также проверит готовность ХМАО к сезону.

Пожароопасный сезон в Югре начнется 25 апреля. Мониторинг пожарной опасности в лесах будут вести 19 воздушных судов, к тушению готовы более 10 тыс. человек и около 6 тыс. единиц техники.

Ирина Пичурина