С Дона экспортировали 2,7 тысячи тонн подсолнечного шрота в Турцию

С территории Ростовской области в период с 6 по 10 апреля в морских пунктах досмотрели 2,7 тыс. т растительных кормов. Подсолнечный шрот предназначался для экспорта в Турцию, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что пробы продукции отправили в специализированную лабораторию для исследований. Тесты подтвердили отсутствие нарушений требований ветеринарного законодательства в партии.

Константин Соловьев