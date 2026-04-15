В театре им. А.П.Чехова в Таганроге завершили первый этап реконструкции

В Таганроге продолжается реконструкция театра имени А.П.Чехова. Первый этап работ, которые начались в прошлом году, уже завершили. Подрядчик закрепил грунты основания здания, сообщили в правительстве Ростовской области.

Строители бурили скважины и через специальные приспособления-инъекторы закачивали в грунт цементно-песчаный раствор. Самым сложным инженерным решением стало изготовление и монтаж поворотного круга сцены. Сейчас подрядчик готовится к изготовлению и монтажу настила колосников и планшета сцены.

До конца года в театре планируется заменить окна, наружные сети водоснабжения и канализации, выполнить внутреннюю отделку цокольного этажа и зрительного зала, а также обновить кровлю и фасад здания.

Мария Хоперская