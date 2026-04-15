Над Ростовской областью и регионами России ночью уничтожили 85 дронов

Над Ростовской областью и регионами России в период с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что БПЛА были уничтожены над Каменском-Шахтинским.

