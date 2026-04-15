В станице Кагальницкой 18-летний водитель мопеда пострадал в ДТП
В станице Кагальницкой в ДТП пострадал водитель мопеда. Авария произошла вечером 14 апреля на улице Прибрежной, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: госавтоинспекции Ростовской области
По предварительным данным, 18-летний водитель мопеда «Альфа» объезжал препятствие и упал с транспортного средства. Защитной экипировки на нем не было.
В результате его госпитализировали с травмами. Детальные обстоятельства случившегося устанавливаются.