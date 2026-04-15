Махачкалинский порт увеличил погрузку в 1,5 раза за первый квартал 2026 года

АО «Махачкалинский морской торговый порт» перевалило 1 млн т грузов в первом квартале 2026 года, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Единственный незамерзающий глубоководный порт Северо-Кавказского федерального округа показал такой рост благодаря резкому подъему перевалки наливных грузов — сырая нефть составила 792,8 тыс. т (+53,6% к I кварталу 2025 года), а сухие грузы достигли 207,2 тыс. т (+44%).

Грузооборот порта в 2025 году уже вырос на 12,7% до 3,223 млн т (наливные — 2,2 млн т, сухие — 1,1 млн т), что стало базой для текущего рывка. Руководство объясняет успехи расширением номенклатуры: порт ведет переговоры по зерновым, удобрениям, лесоматериалам в Ирак и Индию, а также импорту из Ирана, Туркмении и Китая через Казахстан и Киргизстан. В 2026 году стартует отгрузка с нового зернового терминала мощностью 1,5 млн т в год (хранение — 100 тыс. т), оборудование для которого закупили в Китае; это сделает объект крупнейшим на Каспии.

Текущая мощность порта — 4,5–5,5 млн т в год, но инфраструктура устарела: краны изношены на 70–80%, 40% ж/д путей требуют капремонта, суда на Каспии в среднем имеют возраст 25–30 лет. Правительство Дагестана инвестирует в модернизацию: в 2025 году потратили свыше 600 млн руб., с 2026 по 2028 год выделят не менее 5 млрд руб. на причалы, краны (новый — 40 т), склады и контейнерный терминал на 50 тыс. TEU. «Росморпорт» уже отремонтировал один причал сухогрузовой гавани.

К 2030 году мощность вырастет до 11 млн т (+32,5% к 8,3 млн т на начало 2024 года), включая 3,1 млн т сухих и 7,9 млн т наливных грузов; это интегрируют в МТК «Север–Юг» с мультимодальными перевозками и стыковкой с ж/д. Гендиректор Джамал Алиев на совещаниях подчеркивает фокус на экспорт зерна (+30% перевалки в 2026 году) и нефтепродукты, строительные материалы. Порт принимает суда до 150 м длиной и 4,5 м осадкой круглый год, обеспечивая связь Юга России со Средней Азией, Ираном и Закавказьем.

Станислав Маслаков