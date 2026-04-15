На реках ЮФО и СКФО фиксируют подъем уровня воды до 1,5 метров

Рост уровня воды на реках юга России и Северного Кавказа достигает 0,4–1,5 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По данным синоптиков, повышение уровня воды зафиксировано в Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии и Чечне. В целом на водных объектах юга европейской части России сохраняется тенденция к дальнейшему росту показателей, которые могут достичь неблагоприятных отметок.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Дагестане, где отмечается повышенная водность рек. По прогнозу Марины Макаровой, 15 апреля на реках республики, а также в Северной Осетии уровень воды может приблизиться к неблагоприятным значениям.

