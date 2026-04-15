За ночь над Крымом, Черным, Азовским морями и еще несколькими регионами сбили 85 БПЛА

В ночь на среду, 15 апреля, российские силы ПВО уничтожили над регионами 85 украинских БПЛА. В том числе дроны сбили над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, передает Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля были перехвачены 85 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Вячеслав Рыжков