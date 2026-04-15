Почти половина жителей Кубани назвала ИИ помощником в работе

Около 46% жителей Краснодарского края уже используют технологии искусственного интеллекта в работе, следует из опроса, проведенного hh.ru среди 3,1 тыс. соискателей из разных регионов России, включая Кубань.

Согласно исследованию, 42% респондентов в регионе воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, однако не рассматривают его в качестве полноценного участника рабочих процессов. Еще 4% опрошенных заявили, что искусственный интеллект фактически стал для них коллегой. Наиболее активно такие технологии применяются в сферах маркетинга, рекламы и PR, а также в IT, образовании, медиа и управлении персоналом — преимущественно для автоматизации рутинных операций и поиска информации.

При этом 38% участников опроса отметили, что не используют ИИ в работе, что чаще характерно для производственных и сервисных специальностей, сфер безопасности, логистики, добычи сырья и розничной торговли. Еще 15% затруднились оценить роль технологий в своей профессиональной деятельности.

Как отмечают в hh.ru, текущие данные отражают промежуточный этап внедрения ИИ в рабочие процессы: с одной стороны, растет число специалистов, готовых интегрировать цифровые инструменты в повседневную деятельность, с другой — сохраняется значительный сегмент профессий, где ключевую роль по-прежнему играют человеческий опыт и навыки.

Вячеслав Рыжков