«ОДК — Пермские моторы» взыскивают 179 млн рублей с производителя самолета МС-21

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление АО «ОДК — Пермские моторы» к ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (с июля 2023 года — ПАО «Яковлев»). Как следует из карточки дела, прикамское предприятие намерено взыскать с ответчика 179,127 млн руб. Речь идет о задолженности по договору от 27 декабря 2017 года. Судя по номеру договора, он связан с производством самолета МС-21.

На данный момент заявление оставлено без движения, поскольку истец не представил доказательств уплаты госпошлины в полном объеме.

ПАО «Яковлев» производит авиалайнеры МС-21 на площадке Иркутского авиационного завода. На данный момент выпущено шесть машин, в 2026–2027 годах ожидается первая серийная поставка из 18 воздушных судов. АО «ОДК — Пермские моторы» является серийным производителем двигателя ПД-14, которым комплектуются воздушные суда этого типа.