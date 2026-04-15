Энергетики обжалуют взыскание ущерба за разрушение культурного слоя Челябинска

ПАО «Россети Урал» намерено обжаловать решение арбитражного суда о взыскании ущерба за разрушенный культурный слой Челябинска при строительстве транспортной развязки. Компания считает, что работы выполняла подрядная организация по заказу комитета дорожного хозяйства. Однако первая инстанция не учла их действия и привлекла ПАО «Россети Урал» к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

Решение, о котором идет речь, принял Арбитражный суд Челябинской области 10 апреля этого года. Тогда он взыскал 18,7 млн руб. с семи компаний, включая «Россети Урал». Конкретно к ПАО была предъявлена сумма в размере 417 тыс. руб.

По данным компании, при строительстве транспортной развязки по Братьев Кашириных работы по переустройству сетей выполняло АО «Уралмостострой». ПАО «Россети Урал», в свою очередь, заключило с компанией соглашение о компенсации за переустройство существующих кабельных линий электропередачи. Проектную документацию также разрабатывал «Уралмостострой». В дальнейшем ее согласовал комитет дорожного хозяйства.

«Специалисты “Россети Урал“ подчеркивают, что действовали строго в рамках утвержденной заказчиком проектной документации и разрешений на земляные работы. Кроме того, в суде выяснилось, что культурный слой мог быть разрушен еще до строительства развязки, а сам земельный участок заказчик не передавал под археологические исследования»,— отметили в пресс-службе.

