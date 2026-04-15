СвЖД в начала года разработала восемь ускоренных грузовых маршрутов для компаний

В первом квартале 2026 года Свердловская железная дорога (СвЖД) по запросам грузоотправителей разработала восемь новых ускоренных грузовых маршрутов, включая два контейнерных, сообщили в пресс-службе СвЖД. Общее число постоянных маршрутов с регулярным графиком движения составило 150, а объем перевозок по ускоренным направлениям достиг 3 млн тонн в этот период. Отправлено 1759 поездов.

Применение принципа доставки «точно в срок» позволяет компаниям интегрировать логистику в производственные процессы и снижать эксплуатационные расходы, сократить время в пути и время погрузки-разгрузки. В частности, по новому ускоренному маршруту из Свердловской области в Вологодскую область с начала года доставлено 9,35 тыс. тонн сырья. За январь–март со станций Березники-Сортировочная и Соликамск-2 в Китай через Казахстан отправлено 72 поезда с 130 тыс. тонн минеральных удобрений. В настоящее время для ускоренных контейнерных сервисов используется 103 маршрута.

Для транспортировки грузов с севера Уральского федерального округа (УрФО) СвЖД запустила ускоренные контейнерные поезда повышенной длины. По запросу нефтехимического холдинга из Тобольска в первом квартале отправлено 22 состава с полипропиленом длиной 125 условных вагонов в порты Владивосток, Мыс Чуркин и Находка-Восточная, а также два состава по 142 условных вагона. Кроме того, с начала года из Пермского края в Китай ускоренным маршрутом отправили 58 поездов повышенного веса 6,3 тыс. тонн.

Ирина Пичурина