Количество выданных кредитных карт в Прикамье увеличилось на 14%

В марте 2026 года в Пермском крае было выдано 22,7 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с мартом 2025 года этот показатель вырос на 14,1%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. В целом по России в марте 2026 года было выдано 1,2 млн новых кредитных карт, что на 8,6% больше, чем в марте прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в марте 2026 года было отмечено в Москве (93,3 тыс. ед.), Московской области (78,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (57,2 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (52,9 тыс. ед.) и Свердловской области (38,5 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров) в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Воронежской (+18,7%), Ярославской (+17,3%), Ростовской (+16,6%) и Тюменской (+14,9%) областях, а также в Пермском крае (+14,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год сократился, оказалась Республика Татарстан (–2,6%).