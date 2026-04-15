Глава СКР потребовал возбудить дело о нарушении прав сирот в Карабаше

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по информации о плохом жилье у детей-сирот в Карабаше Челябинской области. В региональном управлении СК начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы на плохое жилье обнаружены в социальных сетях. По данным центрального аппарата, более 20 лет дети-сироты живут в неблагоустроенных квартирах с долгами по коммунальным платежам, а также при условии подселения других людей, включая мигрантов. При отказе от такого жилья их исключают из очереди на получение недвижимости. Жалобы в профильные структуры не помогли решить проблему.

Руководитель управления СК РФ по Челябинской области Андрей Щукин доложит в Москву о результатах проверки.

