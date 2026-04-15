Экс-замминистра сельского хозяйства РФ заявился на праймериз ЕР в ХМАО

Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Павел Семенов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по отбору кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу. Как сказано на сайте партии, экс-чиновник намерен избраться от одномандатного округа №7 (Ханты-Мансийский). По данным на 15 апреля, конкуренцию за мандат ему составят заместитель директора окружного центра информационно-коммуникационных технологий Валентин Милишев и начальник отдела по культурно-просветительской работе «Дома народов Югры» Сергей Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Семенов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Семенов

Господин Семенов работал в правительстве РФ с 2011 года: был заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, в 2012-м получил должность заместителя министра сельского хозяйства страны. С 2015 года работал статс-секретарем — заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей, с 2018 года — советником члена Совета федерации от Чувашской Республики Николая Федорова. В 2020-2021 годах был сити-менеджером Новочебоксарска (Чувашская Республика). До работы в правительстве РФ был депутатом Госдумы IV и V созывов. Павел Семенов является сыном заместителя председателя думы ХМАО Владимира Семенова («Единая Россия»).

Согласно данным с сайта праймериз, сейчас Павел Семенов занимает должность директора компании «Севертранссервис», специализирующейся на перевозке пассажиров. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2024 году организация отчиталась о выручке в 936,2 млн руб., ее чистая прибыль составила 126,2 млн руб.

Интересы избирателей из одномандатного округа №7 в действующем VII созыве Тюменской облдумы представляет депутат от «Единой России» Игорь Винников. На выборах в 2021 году он набрал 22,4 тыс. голосов, опередив кандидатов от КПРФ Алексея Аносова (17,2 тыс.) и ЛДПР Андрея Миляева (10,6 тыс.). По данным на 15 апреля, господин Винников на праймериз не заявился.

Выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 24 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 24 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 37 депутата, КПРФ — четыре, ЛДПР — четыре, «Справедливой России» — два.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев