Спикеры двух местных дум заявили о плане перейти в свердловское заксобрание

Председатель думы Староуткинска Любовь Никитина и глава представительного органа Ачитского округа Алексей Торопов направили документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, госпожа Никитина планирует избраться по списку партии от Ревдинской территориальной группы, господин Торопов — от Красноуфимского одномандатного округа.

Любовь Никитина Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Алексей Торопов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Любовь Никитина избиралась депутатом думы Староуткинска VI и VII созывов, до утверждения на должность спикера в 2021 году работала директором Центра хозяйственного обеспечения города. По данным на 15 апреля, госпожа Никитина является единственным кандидатом на включение в Ревдинскую территориальную группу «Единой России».

Алексей Торопов впервые избрался в думу Ачита в сентябре 2021 году, в октябре был утвержден спикером. Ранее он работал заместителем главы округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. Конкуренцию за мандат ему составят действующий депутат заксобрания Альберт Абзалов и главный специалист отдела партийного строительства свердловского реготделения «Единой России» Анастасия Стахеева.

Ранее о намерении перейти в свердловское заксобрание также заявили бывшие мэры Богдановича, Волчанска и Каменска-Уральского.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев