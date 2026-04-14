«Ярдормост» в 2025 году реализовал 58 проектов

В 2025 году областное предприятие «Ярдормост» выполнило работы на 58 объектах региона на общую сумму 6,2 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Работы на 23 объектах велись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — это ремонты, в том числе капитальные, дорог и мостов региона. Значительный объем «Ярдормост» выполнил по губернаторскому проекту «Наши дворы». Принадлежащее региону предприятие выступало исполнителем по работам, которые региональные власти вели в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, а также по муниципальным контрактам.

«Деятельность "Ярдормоста" охватывает все ключевые направления дорожного строительства региона. Предприятие не только работает над региональными трассами, но и реализует социально значимые проекты, которые меняют облик наших городов. Это мощный ресурс для развития транспортной инфраструктуры и благоустройства Ярославской области»,— отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

«Ярдормост» в 2025 году провел ремонт участков дорог Данилов — Пошехонье, Пошехонье — Кукобой — Бакланка и ряд других. За год предприятие выпустило 153 тыс. т асфальтобетонной смеси.

На 2026 год «Ярдормост» уже заключил контракты на сумму более 4,4 млрд руб. Предприятие будет вести работы по благоустройству Соборной площади в Рыбинске, строительству корпуса Областной детской больницы в Ярославле, жилого дома в Переславле-Залесском, содержанию дорог региона.

Антон Голицын