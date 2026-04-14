Директор Белоярской АЭС заявил о планах избраться в свердловское заксобрание

Директор Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Заречный) Юрий Носов направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в свердловский парламент. На своей странице «ВКонтакте» кандидат заверил, что он способен «принести пользу Белоярской АЭС и законодательному собранию». «Вы знаете, что я человек непубличный и раньше не вел социальные сети. Но в этом году я принял решение баллотироваться в депутаты городской думы Заречного, поэтому буду находить время, чтобы лично рассказывать о важных событиях в жизни Белоярской АЭС и нашего города»,— написал господин Носов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сказано на сайте «Единой России», Юрий Носов намерен избраться в свердловский парламент по списку партии от Белоярской территориальной группы. Конкуренцию за мандат ему составят действующий депутат заксобрания, участник специальной военной операции (СВО) Тарас Исаков (в феврале покинул КПРФ), педагог дополнительного образования школы №3 Никита Алешин, предприниматель Наталья Никитина, директор компании «Олимп», участник СВО Игорь Полуяктов, заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству «Арамильской службы заказчика» Анастасия Макеева и глава «Арамильской службы заказчика» Константин Середкин.

Юрий Носов возглавил Белоярскую АЭС в июне 2025 года, на посту он сменил Ивана Сидорова, который был переведен на аналогичную должность на Смоленскую АЭС. Господин Носов работает в атомной отрасли 40 лет: он начал карьеру на станции в 1986 году на первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха №2. После этого был ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2. В 2010 году был утвержден главным инженером БАЭС.

В думе Заречного, в которую также планирует избраться господин Носов, интересы «Единой России» представляют девять человек, «Справедливой России» и КПРФ — по одному. Девять депутатов являются самовыдвиженцами.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

