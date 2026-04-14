На Урале полиция применила оружие для задержания пьяного водителя

В Серовском районе сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания водителя, не имеющего прав и находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, нарушитель устроил погоню, длившуюся более часа, и повредил патрульную машину.

По словам полковника, вечером в дежурную часть ОВД Серова поступил сигнал от граждан о том, что в поселке Ключевой замечен автомобиль «ВАЗ-2109» серебристого цвета, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Экипаж ДПС обнаружил автомобиль на улице Кирова в Серове и предпринял попытку остановки с использованием спецсигналов и громкоговорителя, однако водитель не подчинился и продолжил движение в сторону трассы Серов — Североуральск — Ивдель. В ходе погони он совершал опасные маневры, создавая угрозу другим участникам движения.

«Выбрав удачный для стрельбы участок трассы, инспекторы приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия. Сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемета "Кедр" и ПМ. А когда стало понятно, что должной реакции ноль, открыли прицельный огонь по колесам. Предсказуемый финал наступил в 23:05. К счастью, никто не пострадал»,— отметил полковник Горелых.

Задержанным оказался 31-летний сварщик одной из местных компаний. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и отсутствие страховки (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ). Освидетельствование показало 0,605 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. В отношении водителя было составлено шесть административных материалов.

«Лихач и его 23-летний пассажир ближайшие 14 суток проведут под арестом в камере. Как выяснилось в ходе разбирательства, хозяин "девятки" имеет целый букет судимостей, в том числе по статьям 158, 166, 116 и 163 УК РФ. Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил сотрудникам УСБ тщательно разобраться в ситуации. Так как у сыщиков есть основания подозревать пару задержанных лихих серовчан еще в одном диком поступке»,— добавил Валерий Горелых.

Также полиция проверяет его возможную причастность к инциденту с нападением на женщину, произошедшему ранее в тот же день. «Ее жестоко избили, причинив множественные травмы и переломы. Затем жертву нападения силой вытащили из дома на улицу и пытались поместить в багажник все той же злополучной "девятки". Собранные по данному факту материалы полиция Серова направила для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в органы СКР»,— резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева