Шашлычный набор на Ставрополье подорожал до 3 тыс. рублей

Стоимость минимального набора для приготовления шашлыка в Ставропольском крае в первой половине апреля увеличилась на 6,5% в годовом выражении. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на комплект из мяса, шампуров, мангала, угля и розжига достиг 2984 руб. Эксперты отмечают, что динамика цен сопровождается неоднородным спросом: несмотря на общее удорожание ингредиентов и инвентаря, интерес жителей региона к классическому формату отдыха на природе остается высоким.

Наибольший вклад в стоимость набора внесла покупка мангала, средний чек на который составил 1487 руб., показав умеренный рост на 3% при существенном увеличении объема продаж на 19%. При этом само мясо — готовый к жарке шашлык — подорожало на 7%, до 785 руб. Аналитики зафиксировали рост числа покупок этой категории на 12%, что подтверждает устойчивость потребительских привычек даже в условиях ценовой коррекции. В то же время сопутствующие товары продемонстрировали более резкий ценовой скачок: стоимость шампуров в комплекте выросла на 17% (до 292 руб.), а древесного угля — на 15% (до 311 руб.). Наименьший рост цен зафиксирован в сегменте средств для розжига, которые прибавили 4% и в среднем обходятся в 109 руб.

Специалисты «Чек Индекса» связывают специфику текущего сезона с климатическими и календарными факторами. В 2026 году начало «шашлычного сезона» сместилось на более поздний срок из-за погоды и наложения отчетного периода на Страстную неделю перед Пасхой, что традиционно сдерживает реализацию мясной продукции. При этом рынок сохраняет консервативность в каналах сбыта: более 90% потребителей по-прежнему предпочитают приобретать мясо для шашлыка в традиционной офлайн-рознице, игнорируя тренд на цифровизацию покупок в данном сегменте. Несмотря на локальное снижение продаж отдельных позиций, таких как шампуры и розжиг, высокая активность в покупке мангалов и мяса указывает на готовность ставропольцев к полноценному открытию сезона майских праздников.

Роман Лаврухин