АЗС Дагестана не повышают цены на топливо с 28 марта

Автозаправочные станции Дагестана продолжают сдерживать стоимость топлива, несмотря на рост биржевых котировок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, рост цен на горючее по стране наблюдался с ноября 2025 года. Однако в конце прошлого года после специального заседания под руководством вице-премьера Александра Новака были даны поручения о сдерживании цен в пределах инфляционных показателей. Кроме того, были введены ограничения на экспортные поставки, в результате ситуация начала стабилизироваться.

«На сегодняшний день в Республике Дагестан с 28 марта текущего года — в период неблагоприятных погодных условий по сегодняшний день роста розничных цен на горюче-смазочные материалы не наблюдается. С января цены снизились», — отметил первый замминистра энергетики и тарифов РД Динислам Иманмурзаев.

Он добавил, что сегодня стоимость нефтепродуктов в регионе находится на уровне соседних субъектов. «Наблюдается некоторый рост на бирже, но наши АЗС пока стараются удерживать цену», — подчеркнул представитель министерства.

