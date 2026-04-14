Главные новости за 14 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежа по итогам 2025 года обеспечило проведение аварийно-восстановительных работ по 93 жилым объектам, пострадавшим после падения БПЛА. О каком количестве квартир и скольких жилых домах конкретно идет речь, в мэрии не детализировали.

В Арбитражном суде Воронежской области принят к производству иск грозненского ООО «Строй Ист Инвест» к АО «Ил» о взыскании задолженности в размере 70,4 млн руб. Судя по документам в картотеке дел, долг относится к обязательствам по контракту на реконструкцию объекта капитального строительства на территории воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК). Суть требований не раскрывается. Заседание по делу назначено на 28 мая.

Более 300 млн руб. из резервного фонда правительства РФ поступило в Белгородскую область для выплат компенсаций жителям приграничных районов. Средства предназначены для 2 700 человек: более 700 жителей получат по 15 тыс. руб. как единовременную помощь, а около 2 тыс. человек — по 75 или 150 тыс. руб. за частичную или полную потерю имущества. Перечисления начнутся в четверг и будут направлены в Шебекинский, Грайворонский, Краснояружский, Белгородский и Волоконовский округа.

В Арбитражный суд Курской области поступил иск управления капитального строительства региона к АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова, получившему в 2022 году контракт на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы. Сумма требований региональных властей составляет 3,71 млрд руб.

Под удар беспилотников попал город Елец в Липецкой области. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Пострадали еще пять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Обломками дронов повреждено остекление в нескольких жилых домах.

По итогам 2025 года выручка орловского ООО «Керама Марацци» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) составила 25,9 млрд руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с 2024 годом (25,3 млрд руб.). Чистая прибыль компании выросла на 6,9%, достигнув 5,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. годом ранее.

На сайте предварительного голосования политической партии «Единая Россия» появилась кандидатура заместителя главы Тамбовской области Галины Шеманаевой в числе претендентов на участие в выборах депутатов облдумы восьмого созыва. На ее странице заявлены территориальная группа №13 и одномандатный избирательный округ №13.

