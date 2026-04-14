Прибыль аэропорта Минеральных Вод в 2025 году превысила 2,8 млрд рублей

ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды» и ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» завершили 2025 год с совокупной чистой прибылью более 5,4 млрд руб. Данные содержатся в финансовой отчетности компаний, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Чистая прибыль аэропорта составила 2,853 млрд руб., сократившись на 4,8% по сравнению с 2024 годом. Выручка оператора снизилась на 4% и достигла 4,631 млрд руб. Снижение показателей произошло на фоне стабилизации пассажиропотока и ограниченного роста тарифной выручки.

На выплату дивидендов компания направила 2,5 млрд руб. против 4,4 млрд руб. годом ранее. Налоговые отчисления составили 1,724 млрд руб., более половины из которых пришлось на налог на прибыль. Чистые активы общества на конец декабря достигли около 7 млрд руб., увеличившись за год на 5,3%, что, по мнению опрошенных «Ъ– Кавказ» экспертов, отражает сохранение устойчивого финансового положения и сбалансированной структуры капитала.

Финансовые результаты также раскрыла управляющая компания — ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды». Ее чистая прибыль составила 2,607 млрд руб. против 4,501 млрд руб. годом ранее. Основной объем доходов обеспечен дивидендами от операционного актива (2,5 млрд руб.), а также процентами от размещения средств (143,5 млн руб.). Управленческие расходы составили 626 тыс. руб., большая часть полученных средств направлена на дивидендные выплаты акционерам (2,516 млрд руб.), что соответствует принятой дивидендной политике.

Аэропорт Минеральных Вод является крупнейшим авиаузлом Северного Кавказа. 60% акций контролирует «Новапорт» Романа Троценко, 40% принадлежит правительству Ставропольского края. Бухгалтерские и административные функции централизованы в рамках холдинговой структуры, что позволяет оптимизировать издержки и повышать управляемость.

По оценке аналитика инфраструктурных проектов Алексея Безбородова, уровень рентабельности предприятия существенно превышает среднеотраслевые показатели. По его словам, подобные значения редко встречаются среди транспортных компаний, где рентабельность, как правило, ниже.

«Мы видим модель, при которой актив не требует значительных капитальных вложений и генерирует устойчивый денежный поток. Существенная часть прибыли направляется на дивиденды»,— отмечает Алексей Безбородов.

По его словам, аэропорт демонстрирует более высокие показатели доходности по сравнению с рядом сопоставимых региональных объектов.

Роман Лаврухин