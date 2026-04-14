Главные новости за 14 апреля. Кавказ

В Северной Осетии редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции Махачкалы задержали, подозревают во взяточничестве.

Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции признался, что не знает, продлит ли глава государства его полномочия. Срок его каденции истекает в октябре 2026 года — ровно через пять лет после назначения 14 октября 2021.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Армавирского городского суда и взыскал 141,5 млн руб. с 12 бывших должностных лиц Карачаево-Черкесии за незаконное отчуждение 15 га федеральных земель в Зеленчукском районе.

Генеральным директором аэропорта Владикавказ назначен Андрей Чурюмов. Господин Чурюмов работает в гражданской авиации около 30 лет, начинал свой путь с работы в службе авиационной безопасности.

В марте 2026 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Ставропольском крае составила 7912,92 руб. в расчете на одного человека, следует из данных Северо-Кавказстата. Относительно февраля текущего года показатель увеличился на 2,18%, а с начала года рост составил 5,6%.

В Армавирском городском суде Краснодарского края началось разбирательство по иску заместителя генпрокурора РФ об изъятии в пользу государства более 20 земельных участков и 10 объектов недвижимости в поселке Романтик на курорте «Архыз».