В Северной Осетии журналистку и полицейского подозревают во взяточничестве

В Северной Осетии редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции Махачкалы задержали, подозревают во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с июля 2020 года полицейский передавал журналистке, находящейся в Москве, сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 год сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. руб.

Во время обысков в домах подозреваемых во Владикавказе и Махачкале правоохранители изъяли документы и электронные носители информации.

