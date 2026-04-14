Довольны 9 из 10 гостей: «Роза Хутор» подвел итоги зимнего сезона

Юбилейный XV зимний сезон «Роза Хутор» продлился с 29 декабря по 12 апреля, курорт принял более 570 тысяч туристов. По данным собственного опроса «Роза Хутор», 89% гостей остались довольны отдыхом, 77% планируют вернуться.

Катание из-за тёплого малоснежного начала зимы стартовало почти на 10 дней позже обычного, а 16 февраля на «Роза Пик» (2320 метров) зафиксирован температурный рекорд: +3,7°C, что практически на 10 градусов выше климатической нормы. Несмотря на погодные сюрпризы, сезон прошёл стабильно — средняя загрузка отелей курорта составила 70%, гостям были доступны 52 трассы разной сложности общей протяжённостью 105 километров.

Разнообразие трасс делает курорт удобным для семейного отдыха, поездок компаний с разным уровнем горнолыжной подготовки и становится одним из главных аргументов в пользу выбора «Роза Хутор». Это отметили 15% участников проведённого курортом гостевого опроса. Также среди ключевых факторов выбора — высокий уровень сервиса, развитая инфраструктура, великолепное природное окружение. Индекс удовлетворенности гостей составил 89%, доля желающих вернуться – 77%.

Услугами горнолыжной школы «Роза Хутор», которая в зимнем сезоне получила наивысшую оценку национального рейтинга «Звезды качества», воспользовались больше 25 000 человек. Это отражает изменение подхода к катанию: заниматься с инструктором хотят уже не только новички, но и те, кто вполне уверенно стоит на лыжах или сноуборде, но хочет совершенствовать технику. При этом «Роза Хутор» продолжил развиваться как пространство, где катание дополняется атмосферными событиями: почти 20 000 человек посетили спортивно-музыкальные фестивали New Star Camp и «Роза Фест», в ресторанах курорта прошло порядка 40 апре-ски.

Отдельным направлением работы «Роза Хутор» стало развитие детского горнолыжного спорта. Запущен федеральный проект «Горный кристалл» — абонемент, благодаря которому горнолыжники 7–14 лет по единому ски-пассу могли кататься на «Роза Хутор» и на любом из 15 курортов-партнёров по всей стране. Фактически «Горный кристалл» впервые в России объединил регионы от Москвы до Сахалина в единую зону катания. В рамках сотрудничества Интерроса и Фонда «Талант и успех» стартовала программа «Снежный класс» — горные лыжи освоили школьники федеральной территории «Сириус» и Сочи. В традиционных любительских детских соревнованиях курорта «Хуторёнок» приняли участие больше 900 юных лыжников и сноубордистов. Благодаря тренировкам всероссийской адаптивной программы «Лига мечты» инструкторы «Роза Хутор» провели 1570 часов занятий для детей с ДЦП, аутизмом, генетическими, аутоиммунными заболеваниями.

Масштабное обновление программы лояльности «Роза Бонус» позволило возвращать стоимость ски-пассов баллами: их можно тратить при оплате услуг курорта. Это помогает планировать поездку без лишней финансовой нагрузки и чаще возвращаться — с детьми, родителями, друзьями. Участниками программы лояльности «Роза Бонус» стали более 227 000 гостей.

«К летнему сезону мы готовим массу развлечений, связанных с горами, отдыхом, экопросвещением. Откроются 64 километра пеших маршрутов. Профессиональные гиды и программы наполнят пребывание в горах новым опытом. Для юных гостей продолжит работать Детская горная академия, причём первое занятие для каждого ребенка будет бесплатным. Свободным останется и вход в интерактивный этнопарк «Моя Россия». Это позволит большему количеству гостей познакомиться с историей и культурой нашей страны в год Единства народов России», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.

Летний сезон стартует на «Роза Хутор» 1 мая. Подготовка к нему уже началась. До 30 апреля основные канатные дороги курорта остановлены для проведения регламентных работ. До их окончания на «Роза Хутор» будет работать самый протяжённый подъемник в Европе — «Стрела» (3,8 километра). На нем можно подняться на высоту 1600 метров над уровнем моря в горный парк с панорамными видами, развлечениями, выставкой уникальной горной техники и пушистыми альпаками.

