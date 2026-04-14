Скрябин: Ростову-на-Дону нужно 5 млрд рублей ежегодно для ремонта дорог

В Ростове-на-Дону для приведения 70 дорог к нормативному состоянию до 2035 года необходимо ежегодно вкладывать 5 млрд руб. Об этом заявил глава города Александр Скрябин на пресс-конференции с журналистами.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в 2025 году к нормативному качеству привели 53 дороги. В 2026 году планируется отремонтировать 36 дорог по федеральным программам и еще семь дорог за счет муниципального бюджета.

Кроме того, по словам Александра Скрябина, в 2026 году стартует пилотный проект по реконструкции Ворошиловского проспекта, где будет заменено не только дорожное полотно и нанесена разметка, но также отремонтированы тротуары и парковочные места.

