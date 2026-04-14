Суд в Ростове вынес приговор украинцу за попытку теракта в Херсонской области

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Андрею Гулаю, признанному виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что летом 2023 года обвиняемый нашел взрывное устройство в селе Васильевка Каховского муниципального округа Херсонской области. Мужчина незаконно присвоил боеприпас, перенес его в собственном доме.

1 декабря 2025 года Гулай в состоянии алкогольного опьянения направился с бомбой к тыловому наблюдательному посту Херсонской области с намерением взорвать объект и убить военнослужащих ВС РФ. При приближении к посту мужчину задержали.

Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях. Суд назначил Гулаю 12 лет лишения колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. Решение может быть обжаловано.

