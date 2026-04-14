Курс доллара ЦБ опустился ниже 76 руб. впервые с начала февраля

Центробанк установил официальный обменный курс доллара на уровне 75,85 руб., сообщается на сайте регулятора. В предыдущий раз курс доллара Банка России падал ниже 76 руб. в начале февраля 2026 года.

Обменные курсы евро и юаня сегодня Центробанк установил на уровне 89,26 руб. и 11,09 руб. соответственно. Вчера обменные курсы ЦБ составляли 76,25 руб. за доллар, 89,14 руб. за евро и 11,13 руб. за юань.

Сегодня впервые с 30 января 2026 года курс доллара на валютном рынке Forex опускался ниже 75 руб. На 11:47 мск он составил 74,78 руб. и снижался на 1,67%. На 18:48 он торгуется на отметке 75,86 руб. за доллар.