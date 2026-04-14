Ставропольские власти собираются купить один новый троллейбус

Государственное предприятие Ставропольского края «Крайтранс» объявило аукцион на поставку одного нового троллейбуса для Ставрополя, следует из извещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), где заказчиком указано само ГУП СК «Крайтранс». Максимальная цена контракта установлена на уровне 35,4 млн рублей, срок поставки — не позднее 90 дней после заключения договора.

Фото: Станислав Маслаков

Троллейбус должны поставить уже в текущем году, в технических условиях закупки прописано требование автономного хода не менее 15 км. Это означает, что машина сможет двигаться на аккумуляторах без подключения к контактной сети на расстояние до 15 километров, что особенно важно для Ставрополя, где новые районы массовой высотной застройки не оснащены контактными линиями. Подобные требования уже фигурировали ранее в закупках для Ставрополя — в прошлые годы город закупал троллейбусы с автономным ходом, рассчитанным на до 20–23 км пробега при полностью загруженном салоне и включенных системах отопления и кондиционирования.

В 2024 году на портале госзакупок появился тендер на поставку 45 троллейбусов с автономным ходом стоимостью около 1,5 млрд руб., то есть в среднем около 33–34 млн рублей за единицу. В 2025 году после перерыва власти региона вновь провели аукцион на 45 троллейбусов с аналогичным автономным ходом.

В итоге закупка состоялась, и машины вышли на улицы краевого центра. Благодаря этому удалось реанимировать несколько старых и сформировать новый, 13-й маршрут.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края с 2021 года взяло на себя полномочия по организации перевозок в Ставрополе и Пятигорске. За пять лет оно закупило 304 единицы подвижного состава. Это обновление стало первым в современной истории региона.

