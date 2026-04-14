На Ставрополье в 2025 году построили 4,2 тысячи базовых станций связи

Минцифры России зафиксировало почти миллион базовых станций в сетях операторов мобильной связи к концу 2025 года — ровно 948 тысяч. Операторы добавили 77 тысяч новых станций за год, увеличив их число на 8,12% после 8,34% в 2024-м, сообщили в региональном минпроме.

Ставропольский край вошел в топ регионов-лидеров с 4,2 тыс. новых станций, уступив лишь Москве с Московской областью (9,1 тыс.) и Краснодарскому краю (5,3 тыс.). Для сравнения, Ростовская область добавила 3 тыс. станций, Пермский край — 2,4 тыс.

Операторы наращивают инфраструктуру из-за взрывного роста мобильного интернет-трафика, модернизации сетей и перераспределения радиочастот с устаревших стандартов на 4G и выше. Они активно строят станции вдоль автодорог и в малых населенных пунктах, чтобы расширить покрытие. В Ставрополье это улучшило связь и интернет в 250 селах и станицах за 2025 год. Мобильная связь теперь охватывает 98% территории края, а число пользователей приближается к 2 млн человек.

Программа по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» ускоряет процесс в селах. В 2025 году высокоскоростной мобильный интернет появился в хуторе Ковганском, поселке Тихом и селе Петропавловке. В 2026 году операторы построят LTE-станции в семи малых населенных пунктах с населением до 1000 человек. Ранее край завершил 36 подобных объектов, включая аулы Кунай, Бейсей и хутор Липовчанский.

Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по росту 4G-станций — на 15% к сентябрю 2025-го, до 479 тысяч по России в целом. Ставропольский край выделяется среди лидеров вместе с Краснодарским краем. Операторы вроде Tele2 инвестировали миллиарды рублей в региональные сети, установив рекордные 37 тысяч новых станций по стране. Эксперты отмечают замедление темпов роста по сравнению с 2022 годом и падение качества связи на фоне блокировок, но строительство инфраструктуры продолжается.

Станислав Маслаков