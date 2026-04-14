обновлено 18:12
Детский музейный центр откроется в Перми 15 апреля
Завтра на территории пространства «Завод Шпагина» состоится открытие детского центра Пермского краеведческого музея, сообщает «Новый компаньон». 16 апреля он будет доступен для посетителей. Пространство музейного центра поделено на зону мастер-классов и выставочную зону. В этом же здании разместятся музей «Пермский период», тематический парк, сувенирный магазин и сенсорная комната.
В прошлом году победителем конкурса на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея было признано московское ООО «Атомэкспо» (Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли). При максимальной цене контракта в 294,2 млн руб., компания оценила свои услуги в 279,5 млн руб.