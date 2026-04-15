Топ-10 регионов России по поголовью КРС* в сельхозорганизациях в конце марта 2026 года

Регион Поголовье КРС* (тыс.) Изменение год к году (%) Поголовье коров (тыс.) Изменение год к году (%)
Татарстан 494,9 –2,3 191,5 2,7
Брянская область 378,9 –4,2 134,8 –3,5
Краснодарский край 347,1 –2,2 122,7 –3,8
Воронежская область 329,1 –0,8 115,7 1,8
Удмуртия 295,1 5,6 117,6 3,5
Алтайский край 255,8 –1,7 95,5 –6,5
Башкирия 236,4 –3,4 93,4 –0,9
Кировская область 221,9 1,2 94,1 –0,6
Новосибирская область 212,9 –11,0 88,0 –13,1
Калужская область 196,8 –3,8 98,1 –3,0
Россия (всего) 7324,3 –0,8 2945,1 –1,7

Топ-10 регионов России по снижению поголовья КРС* в сельхозорганизациях в конце марта 2026 года

Регион Поголовье КРС* (тыс.) Изменение год к году (%) Поголовье коров (тыс.) Изменение год к году (%)
Ингушетия 1,5 –49,3 0,7 –48,6
Мурманская область 3,2 –30,4 1,5 –35,2
Севастополь 0,03 –26,1 0,0 –76,7
Хабаровский край 3,3 –24,8 1,3 –33,2
Бурятия 30,2 –22,4 13,6 –19,2
Забайкальский край 13 –20,1 6,8 –21,3
Северная Осетия 5,9 –17,8 2,8 –15,9
Адыгея 4,7 –16,2 2,1 –19,9
Дагестан 67,8 –16,2 38,9 –12,5
Тыва 12,5 –12,8 6,8 –15,1

*Крупный рогатый скот.

Источник: Росстат.

