Топ-10 регионов России по поголовью КРС* в сельхозорганизациях в конце марта 2026 года

|
|Регион
|Поголовье КРС* (тыс.)
|Изменение год к году (%)
|Поголовье коров (тыс.)
|Изменение год к году (%)
|Татарстан
|494,9
|–2,3
|191,5
|2,7
|Брянская область
|378,9
|–4,2
|134,8
|–3,5
|Краснодарский край
|347,1
|–2,2
|122,7
|–3,8
|Воронежская область
|329,1
|–0,8
|115,7
|1,8
|Удмуртия
|295,1
|5,6
|117,6
|3,5
|Алтайский край
|255,8
|–1,7
|95,5
|–6,5
|Башкирия
|236,4
|–3,4
|93,4
|–0,9
|Кировская область
|221,9
|1,2
|94,1
|–0,6
|Новосибирская область
|212,9
|–11,0
|88,0
|–13,1
|Калужская область
|196,8
|–3,8
|98,1
|–3,0
|Россия (всего)
|7324,3
|–0,8
|2945,1
|–1,7