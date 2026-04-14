Суд взыскал 141,5 млн рублей с экс-чиновников Карачаево-Черкесии

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Армавирского городского суда и взыскал 141,5 млн руб. с 12 бывших должностных лиц Карачаево-Черкесии за незаконное отчуждение 15 га федеральных земель в Зеленчукском районе, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Генпрокуратура РФ инициировала иск, доказав коррупционную схему 2011 года: чиновники подделали документы, изменили целевое назначение участков с сельхоз- и лесных угодий на иные категории, раздробили массив и продали подконтрольным лицам по заниженной цене. Земли включали береговую полосу реки Архыз и ее притоков, которые с 1928 года закрепили за коллективными хозяйствами, а к 1960 году объединили в колхоз имени Ленина; они оставались в федеральной собственности и не подлежали приватизации.

Чиновники использовали фиктивный «равнозначный обмен» угодьями в 2000 году и подложные выписки из похозяйственной книги, чтобы легализовать сделки. Суд учел рыночную стоимость наделов на момент нарушения — именно она легла в основу суммы взыскания в 141,5 млн руб. Спорные участки попали в границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Архыз», что резко повысило их ценность для инвесторов и усилило ущерб от незаконного вывода.

Армавирский суд вынес решение по делу № 2-16/2025 5 мая 2025 года, подробно описав цепочку отчуждения: от советского колхоза с 45 322,88 га в бессрочном пользовании до муниципальных махинаций. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 13 апреля 2026 года отклонила жалобы ответчиков и подтвердила ничтожность всех сделок за превышением полномочий. Взыскание вступило в законную силу, а средства вернут в доход государства.

Станислав Маслаков