Суд 6 мая рассмотрит иск Морспасслужбы о расходах из-за ЧС с танкерами
Арбитражный суд Краснодарского края вновь принял к производству иск Морспасслужбы о взыскании расходов, связанных с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов при чрезвычайной ситуации с танкерами в районе Керченского пролива. Ответчиками по делу выступают судовладельцы, торгово-чартерный фрахтователь и страховые компании, следует из материалов арбитражной картотеки.
Судебное заседание по делу назначено на 6 мая. Ранее иск уже поступал в суд, однако затем рассматривался процессуальный вопрос о его принятии к производству, после чего производство по заявлению было возобновлено.