Власти объяснили причину возврата земли для базы ФК «Ростов» в собственность города

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объяснил возврат городом земельного участка, предназначенного для строительства тренировочной базы ФК «Ростов», невыполнением обязательств клубом. На пресс-конференции с журналистами глава заявил, что землей необходимо пользоваться рационально.

«Ростов — самый маленький миллионник. Я думаю, что каждый кусок земли у нас на счету», — пояснил господин Скрябин.

Он отметил, что измененная градостроительная политика в регионе предполагает комплексное развитие территорий, а футбольный клуб должен самостоятельно справиться с нагрузкой согласно новым правилам. По словам главы города, сейчас для клуба не имеет смысла брать землю в аренду.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что строительство базы должно было завершится в этом году. Однако в июне прошлого года городской департамент имущественно-земельных отношений обратился в арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с клуба 475,9 млн руб. Указанная сумма является долгом по договору аренды земельного участка для строительства тренировочной базы.

«В настоящее время договор аренды прекратил свое действие. Инвестиционный проект по строительству тренировочной базы для ФК «Ростов» приостановлен», — прокомментировали ситуацию тогда в пресс-службе городской администрации.

