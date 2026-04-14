В Ростове-на-Дону введут единовременную выплату участникам СВО в 100 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону введут единовременную выплату в 100 тыс. руб. для тех, кто впервые заключит контракт с Министерством обороны РФ в период с 1 мая по 30 июня 2026 года. Об этом сообщила журналистам председатель городской Думы Лидия Новосельцева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Меру поддержки смогут получить жители города, иностранные граждане и лица без гражданства, которые впервые заключат сроком на год и более. Выплата предоставляется тем, кто оформил соглашение в пунктах отбора в Ростове-на-Дону. Исключение составляют осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также подозреваемые или обвиняемые, уголовное дело в отношении которых приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Кроме того, как сообщила Лидия Новосельцева, школьники с 5 по 11 класс получат право на бесплатное питание в образовательных учреждениях, если их родители служат в полиции или других ведомствах в зоне СВО. При этом родители должны быть зарегистрированы на территории Ростовской области.

Константин Соловьев