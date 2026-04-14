Петербургских водителей предупредили о перебоях в работе ЗСД

В ночь с 14 на 15 апреля пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сайта и мобильного приложения Западного скоростного диаметра (ЗСД). Как сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», это связано с проведением работ по оптимизации клиентских сервисов.

Технические работы на сайте ЗСД запланированы на период с 22:00 14 апреля до 01:00 15 апреля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Технические работы запланированы на период с 22:00 14 апреля до 01:00 15 апреля. Водителям советуют заранее проверить состояние счетов транспондеров и при необходимости пополнить баланс.

Также в это время возможны сложности с активацией анонимных транспондеров и пополнением лицевых счетов. В компании подчеркнули, что выбрали ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для пользователей, и извинились за временные ограничения.

Матвей Николаев