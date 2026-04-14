В Ростове жительницу ДНР осудили на 22 года за попытку взорвать начальника ФСИН

Южный окружной военный в Ростове-на-Дону суд вынес приговор жительнице Донецкой Народной Республики Виктории Котляр, обвиняемой в государственной измене, терроризме и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 205.4, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что в марте 2023 года неустановленный сотрудник СБУ установил контакт с подсудимой. Котляр согласилась помогать украинскому разведчику собирать информацию о российских военнослужащих. В августе 2024 года женщина вела наблюдение за сотрудником правоохранительных органов ДНР, передавала данные о месте его проживания и маршрутах передвижения. Кроме того, она согласилась совершить подрыв этого человека.

В октябре 2024 года Виктория Котляр получила координаты тайника со взрывчаткой, забрала устройство и хранила его дома. 24 октября она сняла на видео подъезд дома начальника ГУФСИН России по ДНР и его автомобиль, передав запись представителю СБУ через мессенджер. На следующий день женщина установила самодельное взрывное устройство между скамейкой и мусорным контейнером возле дома чиновника. Когда мужчина проходил мимо, женщина привела бомбу в действие с помощью пульта дистанционного управления, однако взорвался только электродетонатор — основной заряд оказался имитацией, поэтому угрозы для жизни сотрудника ФСИН не возникло. Сразу после взрыва Котляр задержали.

Жительницу республики приговорили к 22 годам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб.

Константин Соловьев