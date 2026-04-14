В Новороссийске ремонтируют ямы на улице Шоссейной
В Новороссийске проводится ямочный ремонт на улице Шоссейной, об этом сообщили в городском управлении дорог.
По данным управления дорог, ремонт на участке завершится до конца текущей недели. Работы производятся в соответствии с погодными условиями.
После завершения ремонта на улице Шоссейной дорожники перейдут к улицам Котанова и 8-й Гвардейской в Мысхако. Ранее специалисты произвели асфальтирование участков дороги на улицах Видова и Холостякова, закончили ямочный ремонт на улице Советов и улице Ленина в Цемдолине.
На недавнем планерном совещании мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что взял под личный контроль ситуацию с ремонтом ямы на улице Судостальская. Как сказал глава города, местные жители назвали провал на дороге «ямой мэра».