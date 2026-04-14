С начала 2026 года на водоемах Ленобласти погибло 20 человек

В Ленинградской области завершился период весеннего половодья, сообщил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения регионального комитета правопорядка и безопасности Евгений Гаврилов. Большая часть рек освободилась от ледового покрова естественным путем — как и Финский залив, Ладожское озеро. Число погибших на водоемах с начала 2026 года составило 20 человек, тогда как в 2025 году — 18.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В Ленобласти лед сошел с Ладожского озера и Финского залива

Господин Гаврилов отметил, что в этом сезоне не было зафиксировано подтоплений жилых территорий.

«Можно сказать, что в настоящее время у нас половодье на территории субъекта окончено. И уже каких-либо негативных проявлений в дальнейшем мы не ожидаем»,— отметил он.

Как уточнил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Мусиенко, с начала года было зарегистрировано четыре случая подтопления приусадебных участков и хозяйственных построек — в Сланцевском, Волосовском, Тосненском и Всеволожском районах. При этом впервые за многие годы удалось избежать подтопления в Тихвине.

По данным главного государственного инспектора по маломерным судам Алексея Зыбцева, с начала года на водоемах области произошло 28 происшествий против 23 годом ранее.

Матвей Николаев