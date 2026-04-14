Жителя Удмуртии осудили за попытку придушить военкома на похоронах бойца СВО

Схватившего за шею военкома на похоронах бойца СВО жителя Удмуртии признали виновным в насилии над представителем власти (ст. 318 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Это произошло в марте. Суд установил, что военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов выполнял обязанности по организации похорон погибшего военнослужащего в местном доме культуры.

58-летний подсудимый в пьяном виде вел себя вызывающе и нарушал общественный порядок. Руководитель военкомата сделал ему замечание, после чего фигурант схватил его за шею и сильно сжал.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Красногорский райсуд Удмуртии назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.