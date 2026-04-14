В Удмуртии ежегодно сдают 16 тысяч литров донорской крови

Ежегодно в Удмуртии сдают 16 тыс. л. крови для переливаний при кровопотере, а также изготовления плазмы и других компонентов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

За 2025 год около 10 тыс. доноров совершили более 24 тыс. донаций. На республиканской станции переливания крови началась программа по заготовке плазмы для производства иммуноглобулина.

«Мы принимаем и заготавливаем плазму от женщин, имеющих антитела к антигену резус. Она необходима для производства антирезусного иммуноглобулина — препарата, используемого для профилактики резус-конфликта между матерью и плодом»,— сообщает ведомство.

Среди доноров находятся граждане с антителами к вирусу клещевого энцефалита. Их плазма используется для производства иммуноглобулина человека против вируса.